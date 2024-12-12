СМИ назвали причину смерти актрисы Максимовой

Telegram-канал Mash сообщает, что народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла из-за осложнений на фоне онкологии и сопутствующих заболеваний. По его данным, утром 11 декабря у артистки началась высокая температура и нарушение сердечного ритма, в итоге близкие артистки вызвали скорую в квартиру на Тверской улице.

Канал выяснил, что Максимова перестала реагировать на речь и перестала есть, но от госпитализации ее семья отказалась. Mash пишет, что вечером актрисе снова стало плохо, домой к ней опять приехали медики, и Максимова скончалась при них.

Раиса Максимова последний раз вышла на сцену за три недели до смерти

Ранее сообщалось, что в ноябре у Максимовой были диагностированы пневмония и проблемы с сердцем. В день смерти актрисе несколько раз вызывали скорую. Дата и место похорон народной артистки РФ пока неизвестны.

При этом в последний раз Раиса Максимова выходила на сцену три недели назад, 19 ноября. Она работала в Московском Художественном театре имени Чехова. Она исполнила роль графини Томской в постановке по произведению Александра Пушкина «Пиковая дама». На сцену артистку вывез внук, поскольку все лето она практически не вставала с постели и мечтала вновь выйти к зрителям. В этот день ей под аплодисменты вручили Пушкинскую премию.