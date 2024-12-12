Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Конституция РФ содержит в себе все необходимые инструменты для защиты национальных интересов страны и обеспечения ее стабильности, а также гарантирует, что Россия всегда будет суверенным, процветающим государством.

Об этом говорится в поздравительном обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к соотечественникам по случаю Дня Конституции РФ.

"В основе этого государственного праздника - уважение к главному закону нашей страны, который содержит все необходимые инструменты для защиты национальных интересов, обеспечения экономической и социальной стабильности, и самое главное - провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Именно Конституция гарантирует, что Россия всегда будет суверенным, самостоятельным и процветающим государством", - говорится в обращении спикера Совфеда, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

По ее словам, на Совете Федерации лежит огромная ответственность за неукоснительное соблюдение норм Конституции, направленных на реализацию стратегически важных задач внутренней и внешней политики страны.

"Мы должны делать все возможное для того, чтобы наша страна всегда оставалась такой же сильной и независимой, чтобы ее настоящее и будущее было безопасным и благополучным. Наши предки оставили нам великое духовное наследие и ценности, объединяющие сегодня всех россиян: патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, уважение к труду. Конституция помогает объединять усилия для дальнейшей созидательной работы ради развития нашего любимого Отечества", - подчеркнула Матвиенко.

Она поздравила россиян с Днем Конституции РФ и пожелала успехов и новых достижений на благо Родины.