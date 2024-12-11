Главу «Ленфильма» уволили

Гендиректора киностудии Ленфильм» Эдуарда Суворова сняли с должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение Росимущества за подписью замруководителя ведомства Алексея Павлова.

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На место Суворова придет Надежда Андрющенко. Она будет занимать должность гендиректора киностудии минимум шесть месяцев. До этого она руководила службой безопасности «Ленфильма».

При этом пока официального документа об увольнении Суворова у киностудии нет. На посту главы «Ленфильма» он пробыл чуть больше трех месяцев — на должность его назначили в августе.

Стоит отметить, что отставка главы «Ленфильма» произошла на фоне сообщений о долгах киностудии на сумму более 250 миллионов рублей. Однако в «Ленфильме» эту информацию опровергли.

Напомним, что до Суворова киностудию возглавлял Федор Щербаков. Однако в 2023 году его объявили в розыск по обвинению в вымогательстве.