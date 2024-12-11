Актера Ливанова прооперировали

Жена актера Василия Ливанов Елена рассказала, что ее муж перенес небольшую операцию под местным наркозом. Ее слова приводит ТАСС.

Ливанова указала, что сейчас супруг находится в больнице и с ним все «нормально».

В беседе с «Московским комсомольцем» она отметила, что никакой экстренной госпитализации не было, они приехали в больницу саму, поскольку он плохо себя почувствовал. По ее словам, у актера образовался небольшой тромб в руке.

«Его врачи сначала даже не заметили. Пропили лекарства пару дней, сделали небольшой надрез, и удалили остатки. Этот тромб никак не влиял на самочувствие Василия, но хорошо, что врачи заметили. Сейчас все хорошо», — добавила Ливанова.

Говоря о выписке из больницы, она сказала, что не может назвать точных сроков — «когда отпустят, тогда отпустят».

Актер Василий Ливанов отреагировал на слухи об онкологии

Ранее в СМИ появилась информация, что Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве.