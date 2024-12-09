Актеру Борису Щербакову провели операцию

Врачи одной из столичных клиник прооперировали известного актера Бориса Щербакова. Медики вправили артисту смещённую скуловую кость и зафиксировали её металлической спицей, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, операция по восстановлению скулы заняла 10 минут. Вместе с тем, с конструкцией Борису Васильевичу предстоит ходить минимум 2 недели.

Щербаков был экстренно госпитализирован 5 декабря после неудачного падения. Специалисты диагностировали у него перелом лицевой кости, сотрясение мозга.

Кроме того, врачи во время диагностики выявили у актера редкое заболевание кишечника, при котором есть риск кровотечений и тяжёлых осложнений вроде некроза.

Есть риск некроза: у 74-летнего Бориса Щербакова нашли редкую болезнь

За состоянием кишечника артисту рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.