Найденный в подъезде без сознания актер Щербаков прокомментировал инцидент

Найденный в подъезде без сознания актер Борис Щербаков прокомментировал инцидент
Советский российский актер Борис Щербаков, растревоживший поклонников после сообщений о его экстренной госпитализации при странных обстоятельствах, вышел на связь.
Артист успокоил ценителей своего таланта, заверяя, что с ним уже все хорошо.
Артист попал в больницу 4 декабря после падения с лестницы в подъезде - его, лежащего без сознания, там обнаружила жена.
"Врачи подтвердили, что все поправимо, повреждения в основном косметического характера", - рассказал каналу сын актера.
Появились подробности о состоянии Бориса Щербакова, сломавшего череп
"Он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро", - сообщил Василий Щербаков.