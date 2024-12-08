Найденный в подъезде без сознания актер Щербаков прокомментировал инцидент

Советский российский актер Борис Щербаков, растревоживший поклонников после сообщений о его экстренной госпитализации при странных обстоятельствах, вышел на связь.

Артист успокоил ценителей своего таланта, заверяя, что с ним уже все хорошо.

"Друзья мои, ничего страшного! Споткнулся!" - цитирует Щербакова "Звезда".

Артист попал в больницу 4 декабря после падения с лестницы в подъезде - его, лежащего без сознания, там обнаружила жена.

"Врачи подтвердили, что все поправимо, повреждения в основном косметического характера", - рассказал каналу сын актера.

Появились подробности о состоянии Бориса Щербакова, сломавшего череп