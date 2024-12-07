Умер продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански

На 92 году жизни скончался продюсер комедийного сериала «Полицейская академия» Пол Маслански, передает издание The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что Маслански умер от естественных причин в больнице в Калифорнии.

Маслански в 1969 году организовывал съемки фильма «Красная палатка» под режиссурой Михаила Калатозова («Летят журавли») с Питером Финчем, Шоном Коннери, Клаудией Кардинале, Никитой Михалковым и Юрием Соломиным.

Широкому зрителю Маслански стал известен благодаря семи сериям «Полицейской академии».