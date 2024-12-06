Правительство ограничило ввоз работников из-за рубежа

Правительство России утвердило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 2025 год, составившую 234,9 тысячи разрешений на трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

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«93,8 процентов от общей квоты — это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. Соответствующее постановление Правительства подписано», — отмечается в заявлении.

Пресс-служба министерства уточнила, что компании получают квоту на наем квалифицированных сотрудников из визовых государств на ту потребность в работниках, которую они подтвердили. Заявки рассматривает региональная межведомственная комиссия.

Ранее в Забайкальском крае ввели ограничения на работу мигрантов. Им запретили работать на лесозаготовках и в деревообрабатывающей отрасли. Помимо этого, на территории Забайкалья мигрантам запретили производить лекарственные препараты и работать в сфере здравоохранения.