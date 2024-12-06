Граждан России призвали покинуть территорию Сирии

Гражданам России следует покинуть территорию Сирии. С таким призывом в своём Telegram-канале выступило Посольство России в Дамаске.

Минобороны Сирии заявило о прорыве боевиков в город Хама

В сообщении говорится, что россиянам необходимо уехать «в связи со сложной военно-политической обстановкой» в арабской республике.

«Покинуть страну можно коммерческими рейсами через действующие аэропорты», - указали в диппредставительстве.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что уничтожить террористов Сирии помогут её друзья и союзники, сообщает «Свободная пресса».