В белгородском зоопарке умер капибара Рудольф
Белгородский зоопарк сообщил о смерти капибары Рудольфа.
"К сожалению Рудольф не выжил. Болезнь победила," - сообщили в зоопарке.
Два месяца назад у грызуна диагностировали онкологию. Это заболевание у грызунов развивается стремительно и химиотерапию им не назначают - сильнодействующие средства принесут больше вреда, чем пользы.
Тем не менее ветеринары боролись за жизнь милого зверька до конца. Его даже возили на лечение в Москву.
"Мягких тебе облачков, любимый крошка Ру. Ты навсегда останешься в наших сердцах, и будешь первым капибарином в истории Белгородской области", - написал зоопарк в своих соцсетях.