В белгородском зоопарке умер капибара Рудольф

Белгородский зоопарк сообщил о смерти капибары Рудольфа.

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"К сожалению Рудольф не выжил. Болезнь победила," - сообщили в зоопарке.

Два месяца назад у грызуна диагностировали онкологию. Это заболевание у грызунов развивается стремительно и химиотерапию им не назначают - сильнодействующие средства принесут больше вреда, чем пользы.

Тем не менее ветеринары боролись за жизнь милого зверька до конца. Его даже возили на лечение в Москву.