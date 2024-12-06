В Госдуме допустили, что ЕГЭ может стать добровольным

ЕГЭ в России может стать добровольным — соответствующий проект уже находится на рассмотрении в Госдуме, рассказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, нужно поменять отношение к этому экзамену, и перевод его сдачи в добровольный режим в этом поможет.

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Мне кажется, что если речь идет о подготовке инженеров и так далее, то стоило бы параллельно [с изменением порядка поступления в вузы] подумать об изменении отношения к ЕГЭ. Мы многократно вносили законопроекты, один из них сейчас находится в Думе, с возможностью перевода ЕГЭ в добровольный режим, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что законопроект подразумевает возможность выбора сдачи классического экзамена или же ЕГЭ со стороны выпускника.

Ранее Минобрнауки внесло изменения в процесс поступления граждан в вузы, касающиеся как порядка приема студентов, так и правил целевого набора. Нововведения вступят в силу в марте 2025 года и будут действовать до сентября 2029 года.

Перед этим Минобрнауки утвердило обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Новое постановление вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года.