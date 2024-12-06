Как устроиться на работу курьером

В России наблюдается рост зарплат курьеров, которые теперь зарабатывают больше, чем профессионалы в медицинской, журналистской и даже в ИТ-сферах. Ключевым фактором, способствующим повышению доходов курьеров, является недостаток рабочей силы в отрасли доставки. Что из себя представляет данный вид работы и сколько можно заработать — в материале URA.RU.

Как устроиться курьером

Для начала работы в качестве курьера через приложение или сайт компании, в которой вы хотите работать, первым делом необходимо пройти процесс регистрации. Как правило, этот процесс включает заполнение анкеты с указанием города работы, выбора транспорта, данных водительского удостоверения и информации об автомобиле.

Даже если у потенциального курьера нет собственного автомобиля, он все равно может устроиться на работу, оставив заявку на сайте и последующее оформление документов через офис одной из компаний-партнеров.

После регистрации следует процесс подтверждения личности. Кроме того, потребуется пройти обучение, доступ к которому предоставляется через приложение. Обучение охватывает основы выполнения заказов на разных тарифах и действия в нестандартных ситуациях.

После всех процедур начнется процесс оформления. А дальше начнут приходить первые заказы.

Как устроен процесс работы курьером

Работа курьера начинается с получения уведомления о новом заказе через специальное приложение. В уведомлении указываются детали: место забора посылки и контактная информация отправителя. После принятия заказа ему становятся доступны адрес доставки и номер телефона получателя.

Во время выполнения заказа в приложении активен таймер, отсчитывающий время на доставку. За опоздания в некоторых сервисах предусмотрены штрафы.

Сколько можно заработать

В последнее время в России наблюдается неожиданный рост заработных плат курьеров, которые начинают зарабатывать больше, чем многие профессионалы в других сферах. Как показывают данные за январь—ноябрь текущего года, медианная зарплата курьеров увеличилась на 15% и достигла отметки в 115,6 тысяч рублей в месяц.

Согласно анализу, проведенному hh.ru и ПЭК, доходы курьеров оказались выше, чем у врачей, которые зарабатывают в среднем 88,4 тысячи рублей, и даже IT-специалистов с медианной зарплатой в 114,2 тысячи рублей.