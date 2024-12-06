Родные умершего актера Мадянова начали делить наследство

После смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова в Москве открыли наследственное дело, заявил юрист Денис Корягин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это означает, что родные и близкие актера вступили в борьбу за права на его имущество.

В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время (шесть месяцев. — NEWS.ru), то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока, — пояснил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что предложение назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова является хорошей инициативой. Парламентарий при этом подчеркнул, что ни ему, ни Думе в целом не принадлежит компетенция решения таких вопросов.

Что будет с наследством Мадянова: актера только похоронили, а уже делят имущество

Представители общественного движения «Зов народа» ранее предложили назвать одну из улиц в столице в честь Мадянова, который скончался 25 сентября на 63-м году жизни. Соответствующая инициатива была направлена в Министерство культуры России.

Вдова Мадянова Наталья у могилы мужа назвала его своей жизнью. Она призвала людей любить друг друга и не расставаться. Вдова артиста добавила, что любовь помогает закрывать глаза на обидные слова. Мадянова уточнила, что человек может сказать что-то, о чем сам будет жалеть и мучить себя.