Батюшка назвал два правила для попадания в рай

Православным христианам стоит отказаться от осуждения других людей и научиться прощать, тогда они обеспечат себе путь в рай. Об этом рассказал святой отец Владимир Шамонин.

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По словам духовника, не стоит раньше времени размышлять о загробной жизни, в том числе потому что Господь готов принять на Небеса тех, кто на смертном одре найдет в себе силы раскаяться в совершенных грехах. Однако в течение земного пути, как отметил священник, важно стремиться вести праведную жизнь.

— Следить за собой, не отходить от Бога, стоять перед Ним. Ложась спать, благодарить Его за день и вообще — за все! — передает слова Шамонина дзен-канал «Объятия Отча».

Батюшка Игорь Сильнечков рассказал, что все усопшие, которые находятся в Царстве Небесном, могут слышать обращения живых. По словам священника, находящиеся в раю люди являются святыми, поэтому ничто скверное туда не попадает.

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