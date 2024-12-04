Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал стать ненадолго водителем троллейбуса, передает Ura.ru.

Российский градоначальник побывал на презентации транспорта от «Синары». Орлов признался, что у него есть все водительские категории.

Мэр отметил удобство новых троллейбусов, особенно для женщин-водителей.

«У нас много водителей-женщин, для них это очень важно. Например, удобная регулировка сидений, много места, продуманы мелочи»», — подчеркнул Орлов.

До этого сообщалось, что мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал молить бога, чтобы снег в городе выпадал дозированно.

Он пояснил, что в Нижнекамске доля нехватки людских ресурсов для уборки города составляет почти 50 процентов.