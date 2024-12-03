Актер сериала «Девять жизней» умер в 41 год

2 декабря умер актер Тульского ТЮЗа Денис Казаков. Ему был 41 год.

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О смерти Казакова рассказали tula.aif.ru близкие родственники артиста. Они пояснили, что недавно у Дениса выявили инфекционное заболевание, от которого он проходил курс лечения. Однако стало ли это причиной его ухода из жизни не уточняется.

Денис Казаков родился в Туле 25 декабря 1983 года. Окончил Тульский областной колледж культуры и искусства по направлению «актер драматического театра». Работал ведущим мероприятий. В начале 2000-х вел прямые эфиры программы по заявкам на радио «Шансон-Тула».

Актер снимался и в сериалах. Он появился в роли детектива в картине «Степные волки», в которой сыграли Юрий Чурсин, Татьяна Лютаева и другие знаменитости.

Помимо этого, он сыграл тамаду в мини-сериале «Девять жизней», главные роли в котором исполнили Александр Самойленко, Зоя Бербер и другие.

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