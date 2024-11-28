Штрафы за продажу табака детям увеличат до 2 млн рублей

Депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафах для юрлиц за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и кальянов несовершеннолетним. Документ размещен в думской базе данных. Размер штрафов может достигать 2 млн рублей.

По предложению законодателей, изменения следует внести в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях (касающаяся нарушений в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).

Ранее в городе Тихвине Ленинградской области 12-летний мальчик попал в больницу, приняв снюс в школе. Он и его друг купили жевательный табак на перемене, употребили его, но стало плохо только одному.

До этого в городе Белая Холуница Кировской области нашли тела двух 15-летних девочек. В квартире, где они находились перед смертью, обнаружили шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса. Тела обнаружила мать одной из девочек.

Также в подмосковном Электрогорске школьница скончалась после того, как покурила электронную сигарету. 16-летняя девушка прятала вейп от родителей в нижнем белье. Отец девятиклассницы услышал однажды ночью странные звуки из ее комнаты, а когда пришел, то увидел, как дочь дергалась на кровати.