Путина попросили выдать Кустурице гражданство РФ

Российские общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать гражданство РФ сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обращение главе государства направили члены организации «Ветераны России». Они отметили особые заслуги Кустурицы в популяризации русской культуры за границей и его поддержку Москвы в наиболее сложные исторические моменты.

«Фильмы Кустурицы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — заявили общественники.

Активисты также пригласили режиссера в зону проведения спецоперации. Для него это станет возможностью не только увидеть героизм российских воинов, но и шансом рассказать всему миру об этом через призму «уникального кинематографического взгляда».

Напомним, что накануне Кустурица заявил, что уже считает себя россиянином и хотел бы получить гражданство РФ. При этом он посетовал, что Россия и Сербия ведут слишком мало сотрудничества в области культуры.