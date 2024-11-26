Почти миллион мигрантов покинули Россию

Трудовые мигранты чаще стали возвращаться на родину, несмотря на рост зарплат в России. За текущий год из страны уехало около миллиона иностранцев. Об этом URA.RU сообщил эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

«Отток иностранных рабочих очевиден. С января по сентябрь из страны уехало около одного миллиона человек», — сообщил Кладов.

По словам эксперта, преимущественно это граждане из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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По словам Кладова, мигранты воздерживаются от возвращения в Россию, даже несмотря на рост зарплат. В начале 2024 года иностранцы, работающие на производстве, зарабатывали в среднем около 105 тысяч рублей, сказал он. К лету их зарплата выросла до 150 тысяч рублей. Особенно оплата труда увеличилась у строителей и курьеров, но это не повлияло на отток рабочей силы.

«В настоящее время на одного мигранта приходится уже 10 вакансий», — сказал Кладов.

Руководитель платформы считает, что решение уехать связано с введением новых региональных ограничений.

«Множество привычных для иностранцев сфер занятости оказалось под запретами. Что вызвало серьезные опасения среди прибывающих по поводу шансов успешно трудоустроиться», — считает эксперт.

Причиной отъезда также стали не комфортные условия для жизни. По данным «Мигрант-Сервис», иностранные рабочие гораздо охотнее соглашаются на работу, если компания, подыскивающая персонал за рубежом, наряду с работой предлагают жилье, питание и помощь в адаптации к жизни в России.

Кладов считает, что если миграционный отток сохранится, страна столкнется с серьезной нехваткой рабочей силы. По его мнению, для многих россиян трудовые условия в строительной отрасли не соответствуют ожиданиям, заработная плата недостаточна для покрытия основных нужд, поэтому россияне не соглашаются на эту работу.