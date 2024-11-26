В Новокузнецке объявили режим "черного неба"

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", объявили в Новокузнецке, сообщили в городской администрации.

"В Новокузнецке и Новокузнецком районе объявлен режим №1 неблагоприятных метеоусловий, способствующих повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха с 16:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 26.11.2024 до 18:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 29.11.2024", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий на открытом воздухе будут приняты ограничительные меры. Также во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.