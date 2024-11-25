Сочи предупредили о погодной опасности

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в местной администрации.

"С ночи 24 ноября и в течение дня 25 ноября на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается усиление западного, северо-западного ветра с переходом на восточный, юго-восточный. Местами его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на побережье прогнозируются ливневые дожди, временами - высокой интенсивности, сохраняется опасность резкого подъема уровня воды в реках. В высоких и средних горах не исключены снегопады и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Также отмечается, что на море ожидается шторм до пяти баллов. В акватории Черного моря от Магри до Веселого возможно образование смерчей.

Жителям и туристам посоветовали не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, а также принять другие меры предосторожности. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме.

В свою очередь в Новосибирске объявлено предупреждение о скоплении опасных веществ в воздухе, из-за чего было принято решение о введении режима "черного неба". Предупреждение объявлено до 18:00 понедельника, 25 ноября. Жителям советуют не открывать окна и меньше находиться на улице.