Ветеран СВО стал врио руководителя аппарата правительства региона РФ

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен ветеран специальной военной операции (СВО) 54-летний Валерий Карасев. Об этом сообщает "Топ68".

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Карасеву 54 года, он родом из Краснодара. Выпускник училища КГБ СССР и Краснодарского юридического института МВД РФ. Более 20 лет Карасев служил в ФСБ. С декабря 2016 по декабрь 2019 года был управляющим делами в мэрии Краснодара. Затем стал заместителем главы города. Также сообщается, что Карасев принимал участие в специальной военной операции.

8 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что к работе в региональном правительстве привлекут выпускников программы "Время героев". Также чиновник заявил, что в регионе продолжится работа по поддержке возвращающихся к гражданской жизни участников СВО. Кроме того, Первышов упомянул о необходимости оценить ход работы по патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке, а также эффективность взаимодействия с желающими заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.

"Время героев" — программа обучения для бойцов и ветеранов СВО, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина по модели "Школы губернаторов".