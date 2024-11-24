Умер артист Владимир Самойлов

Ушел из жизни Владимир Иванович Самойлов – советский и российский актер театра и кино, радиоведущий, диктор, артист озвучания и известный чтец аудиокниг.

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Владимир Иванович родился в 1944 году. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Московском театре комедии при «Росконцерте».

С 1971 года был диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы. На радиостанции «Маяк» вел цикл авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь».Запомнился публике по ролям в детективных лентах «Хищники» и «Заложники Дьявола».

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Лауреат Золотой Пушкинской медали в номинации «За просветительскую деятельность».

О смерти артиста сообщил агрегатор «Кино-Театр.Ру». Самойлова не стало 20 ноября.