Умер ведущий американского "Поля чудес"

Ушел из жизни Чак Вулери, американский музыкант, певец, актер кино и сериалов, автор песен, сценарист и популярнейший ведущий игровых телешоу.

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В частности, он с 1975 года на протяжении нескольких лет вел "Колесо фортуны", программу, у нас известную как "Поле чудес".

Об уходе 83-летнего артиста сообщает THR со ссылкой на его близкого друга. Вулери скончался у себя дома в Техасе. Никакие подробности пока не приводятся.

Чарльз Герберт Вулери родился в 1941-м. Карьеру в шоу-бизнесе начал как музыкант - в трио The Bordermen, после - в составе проекта The Avant-Garde, исполнявшего психоделический поп. Их шлягер Naturally Stoned неплохо отметился в чартах. Далее работал сольно.

На экране впервые появился в 1965-м.