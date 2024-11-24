Не знающих русский язык мигрантов станет меньше

С декабря инвалидам станет проще узнать размер компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Вводится маркировка рыбных консервов. Также меняются некоторые правила нахождения мигрантов в России.

Станет обязательной маркировка рыбных консервов

Продолжается поэтапное введение обязательной маркировки в различных товарах. Так, с 1 декабря стартует обязательная маркировка консервов из рыбы и морепродуктов. Также с 1 декабря 2024 года производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязаны будут направлять в систему "Честный знак" информацию о вводе в оборот напитков в кегах, с 1 мая 2025 года то же самое произойдет в отношении пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией.

Допустимый улов в международных зонах определит кабмин

Меняется порядок определения допустимого улова водных биоресурсов в районах действия международных договоров России. До сих пор вопрос регулировался этими международными договорами. Но усиление санкционного давления со стороны недружественных стран потребовало новых подходов к организации промысла в отдаленных районах Мирового океана. С 1 декабря правительство РФ будет утверждать общий допустимый улов, а Росрыболовство - определять перечень водных биоресурсов в районах международных договоров.

С декабря изменяется порядок ввоза и вывоза драгоценностей

С 1 декабря изменяется порядок ввоза и вывоза российских драгоценных металлов, камней, а также сырьевых товаров, содержащих такие металлы в государства, не входящие в ЕАЭС.

Так, теперь экспорт драгоценных камней из региональных госфондов осуществляется государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

Помимо этого, в целях своевременного внесения изменений в прейскуранты цен на природные необработанные алмазы для проведения мониторинга цен мирового рынка на природные алмазы, добытчики камней должны отбирать партии алмазов из камней прошедших сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, а также реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.

Узнать размер компенсации за приобретенное техническое средство реабилитации станет проще

С 1 января заявление о предоставлении информации о размере компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации или оказанную услугу можно направить через единый портал госуслуг.

Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, уведомляется о размере компенсации и принятом решении о выплате компенсации через личный кабинет единого портала госуслуг.

По информации Социального фонда России, граждане с инвалидностью могут самостоятельно приобрести техническое средство реабилитации и в дальнейшем оформить компенсацию затраченных средств. Это позволит не ждать и получить необходимое изделие уже сейчас. Компенсация при таком способе обеспечения направляется Соцфондом в течение 20 рабочих дней.

Максимальный размер компенсации определяется по средневзвешенным ценам на однородные техсредства за год. В расчет берутся все исполненные госконтракты в данном федеральном округе. Цены на текущий год обновляются 1 марта.

Иностранцы при въезде в Россию начнут сдавать биометрические данные

Правительство России утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности безвизово пересечь российскую государственную границу. Соответствующее постановление в середине ноября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе указано, что эксперимент пройдет в два этапа. На первом этапе иностранцы, въезжающие в РФ через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково), Московской области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области (Маштаково), с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года будут сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

На втором этапе, который стартует с 30 июня 2025 года и продлится ровно 1 год, для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, а также членов их семей.

Граждан России нововведения никак не затронут.

Ужесточается сдача экзаменов мигрантами

А 10 декабря вступает в силу федеральный закон - экзамены для мигрантов смогут проводить только государственные учреждения и только из определенного правительством России перечня.

Ранее к проведению таких тестов были допущены коммерческие фирмы. Это приводило к множеству нарушений - мигрантам раздавали ответы, писали их на доске или даже подменяли экзаменуемых гостей страны похожими людьми.

"С 10 декабря 2024 года изменяется порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан", - говорится в законе.

Уточняется, что экзамены проводятся госучреждениями (ранее - организациями, осуществляющими образовательную деятельность), включенными в установленный российским правительством перечень. Включаться же в этот перечень они будут "на основании предложений минобрнауки по согласованию с МВД России и Рособрнадзором".

Размер платы за экзамен также стоит определить правительству РФ.

"При организации и проведении экзамена госучреждениям, включенным в перечень, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена или выдаче иностранным гражданам сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента", - отмечается в документе.

Использование ТСПУ станет обязательным при получении лицензии на услуги связи

Операторы связи с 1 декабря обязаны при получении лицензии на оказание услуг связи обеспечить пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. Эксперты полагают, что это может привести к укрупнению игроков на рынке услуг связи и сокращению числа небольших операторов.

Для получения лицензии, в соответствии с которой обеспечивается предоставление доступа к Интернету, также указываются реквизиты согласованной с Роскомнадзором схемы пропуска трафика.

Лицензия может быть предоставлена на срок до 25 лет (ранее - на срок от 3 до 25 лет).

Кроме того, для получения лицензии на оказание услуг связи для целей эфирного наземного или непосредственного спутникового телевизионного вещания или радиовещания при отсутствии у соискателя лицензии собственной лицензии на телевизионное вещание или радиовещание указанный соискатель лицензии обязан представить договор (или его копию), подтверждающий наличие правоотношений между ним и лицензиатом-вещателем.

Новые меры в определенном смысле будут способствовать наведению порядка на рынке связи, отмечает глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков.

"Мелкие операторы, который пренебрегали этими моментами, будут вынуждены менять свои подходы к организации работы". - уверен Кусков. В то же время, по мнению эксперта, это приведет к укрупнению рынка связи за счет вымывания мелких игроков, которые окажется не по силам выполнение новых требований.

"Для крупных операторов это не такая большая ноша. А вот для мелких операторов это проблематично. Особенно для тех, кто там обслуживает микрорайоны, несколько домов. Это просто невыгодно", - поясняет Кусков. Он добавил, что в результате часть провайдеров выберет путь объединения сетей в более крупную структуру. "либо это будет продажа, как оптимистичный сценарий, либо - уход с рынка", - подчеркнул Кусков.