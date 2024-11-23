Аптекам запретили продавать БАДы с мелатонином и симетиконом

Роспотребнадзор запретил аптекам продавать БАДы от бессонницы и метеоризма. Речь идет о биологически активных добавках, содержащих мелатонин и симетикон. Отмечается, что мера касается именно БАДов, лекарственные препараты с этими веществами безрецептурные, они продолжат продаваться в аптеках. Требование Роспотребнадзора появилось 16 ноября и уже выполнено. С помощью системы маркировки «Честный знак» к продаже, по состоянию на 21 ноября, не допущено более 5,5 млн БАДов с указанными веществами.

Вот что о ситуации говорит генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк:

— Стоит отметить, что на лекарства, содержащие эти вещества, никаких запретов не распространяется, плюс эти лекарственные препараты являются безрецептурными и отпускаются свободно в аптеках. Поэтому здесь, судя по всему, Роспотребнадзор постепенно наводит порядок уже в тех биологически активных добавках, которые были ранее зарегистрированы. Месяцем ранее Роспотребнадзор отозвал государственное регистрационное удостоверение также у ряда БАДов, содержащих запрещенные вещества, которые не должны содержаться в БАДах. Видимо, эта работа продолжается, и мы в дальнейшем увидим отзывы регистрационных удостоверений у БАДов, которые не соответствуют тем критериям, которые нужны для регистрации БАДов.

— Что это за вещества?

— Это те активные субстанции, которые применяются при производстве лекарственных препаратов. Поэтому здесь именно речь об этом. БАД содержит лекарственное вещество, а не различные растительные добавки, микроэлементы и прочее-прочее, что должны содержать БАДы — а здесь именно фармакопейные вещества.

— БАДы эти просто утилизируют?

— Будут утилизироваться, будут возвращены производителям, но очень оперативно и резко это сделано. Обычно в таких случаях дают допродать, в данном случае Роспотребнадзор вообще запретил их реализацию со дня издания указа.

По данным «Фармвестника», часть аптек уже вернула запрещенные БАДы дистрибьюторам. Но в некоторых случаях принимать их обратно отказываются и рекомендуют заморозить продажу, а точнее поставить товар в карантин.

Пока оценить ущерб для фармотрасли сложно, но решение Роспотребнадзора точно будет иметь последствия, говорит автор газеты «Фармацевтический вестник» Ольга Коберник:

— Для рынка стало неожиданностью, что практически в один день был остановлен оборот всех БАД, содержащих мелатонин и симетикон. Конечно, рынок БАД только начинает регулироваться, в данный момент рынок лекарственных препаратов намного более зарегулирован. Но этот кейс интересен с точки зрения механизма регулирования. В данном случае регулятором не было направлено письмо об отзыве препаратов, и сама процедура прошла через оператора ЦРПТ «Честный знак», который просто заблокировал продажу этих препаратов на онлайн-кассах в аптеках. Это один из первых подобных опытов. Аптеки до сих пор не имеют в наличии перечня препаратов, которые им запрещено продавать.

— Как часто люди приобретали такие БАДы?

— Это очень популярные БАДы широкого применения. Существуют лекарственные средства с этими действующими веществами. Недавно у меня была беседа с одним из руководителей аптечной сети, который рассказал, что врачи на его территории рекомендуют пациентам покупать именно БАДы. То есть аптека окажется опять крайней в том, что эти препараты просто исчезли.

— Как это отразится на отрасли? Кто пострадает? И можно ли оценить ущерб?

— Сейчас ущерб оценить сложно. Я думаю, экономический ущерб будет существенным. Из крупнейших производителей мне удалось поговорить с «Эвалар», они самостоятельно отозвали уже добавки, имеющие эти вещества в составе.

— Объем ущерба здесь сложно определить.

— Я думаю, это можно будет понять не ранее, чем через месяц, может быть, два.

Между тем спрос на БАДы последние несколько лет увеличивается. По итогам трех кварталов прошлого года, согласно данным исследования Ozon, рост составлял 91%. В целом, по оценкам экспертов, размер прироста сохраняется на уровне 20-25% в год.