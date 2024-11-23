Протоиерей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет

Протоиерей Ткачев заявил, что детям нужно идти работать в возрасте 7-8 лет. По словам священнослужителя, россиянам стоит отказаться от западной модели воспитания, которая приводит к позднему взрослению детей.

Ткачев заявил, что современные родители «возводят детей в ранг домашнего бога, отрекаясь от Бога истинного».

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) заявили о связи между ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и квадробингом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».