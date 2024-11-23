Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что отставного офицера вооруженных сил США Скотта Беннетта могли убить. Об этом она написала в своем Telegram-канале

По ее словам, Беннетт рассказывал «правду о конфликте на Украине». Она добавила, что экс-офицер никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — отметила она.

24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Он приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.