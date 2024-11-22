Экс-депутата Госдумы признали иноагентом

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, экс-депутата Госдумы Олега Шеина, сообщается на сайте ведомства.

"О. В. Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

В список также попал экс-участник региональных выборов в Петербурге Вадим Ваганов.