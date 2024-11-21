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В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым

В Санкт-Петербурге сегодня прощаются с премьером Мариинского театра, заслуженным артистом РФ Владимиром Шкляровым, сообщает газета «Культура».

В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым
© РИА Новости

Церемония пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. После этого состоится церковная панихида в Николо-Богоявленском морском соборе. Затем танцовщика похоронят на Смоленском православном кладбище.

Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Общество
Владимир Шкляров
Санкт-Петербург
Россия