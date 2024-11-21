Институт Пушкина выбрал слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом 2024 года слово "Пушкин". Ключевыми словами года также стали "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер", сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин", - говорится в сообщении.

Слово года выбирается на основе анализа различных источников информации, включая СМИ, соцсети и другие платформы. Оно отражает ключевые тенденции и события, важность и актуальность явлений, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году. По мнению экспертов института, 2024 год по праву можно считать годом Пушкина. Так, статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени "Пушкин" в поисковой строке превысило 10 млн.

Помимо "Пушкина", эксперты выделили еще четыре ключевых слова года: "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер".

Активизация слова "семья" во многом обусловлена тем, что 2024 год был объявлен Годом семьи в России, отмечается в сообщении. Словосочетание "искусственный интеллект" и аббревиатура "ИИ" держатся в топе популярных слов медиа- и интернет-коммуникации с ноября 2022 года. Скачок в употреблении слова "выборы" связан с общественным вниманием к двум ключевым событиям 2024 года: выборам президента России и президентским выборам в США. А слово "квадробер" чаще всего предлагали участники народного голосования.