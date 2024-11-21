Аэропорт Волгограда приостановил работу

Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Соответствующая мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничение действует с 05:45 мск.

В Росавиации заверили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».