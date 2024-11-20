Василий Ливанов попросил выписать его из больницы

Советский и российский актер Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса, сам попросил выписать его из больницы. Об этом в среду, 20 ноября, пишет Shot.

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По его информации, артист отказался от дополнительных обследований, чтобы быстрее оказаться дома. Недавно Ливанов побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии. Медики сделали все необходимое и отметили в состоянии народного артиста положительную динамику, передает Telegram-канал.

14 ноября у Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств. Ливанов был отправлен в реанимацию. Предварительное обследование показало возможное скопление газа в брюшной полости, что может свидетельствовать о повреждении стенок желудка или кишечника.

В конце октября в СМИ появилась информация о том, что состояние народного артиста ухудшилось. У него якобы появились серьезные проблемы с ногами и речью после перенесенного инсульта. Позже жена Ливанова Елена опровергла эти данные.

До этого у Ливанова обнаружили рак. У советского «Шерлока» выявили злокачественную опухоль, которую опасно удалять в возрасте 89 лет. Новообразование удалось обнаружить с помощью МРТ во время комплексного обследования.