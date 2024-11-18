В России установили рекорд по свалкам

В 2023 году число незаконных свалок в России сократилось на 17 процентов и достигло 10,3 тысячи — минимума за пятилетнюю историю мониторинга. Об установленном в этой области рекорде сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании на основе данных Росприроднадзора, пишут «Ведомости».

По словам специалистов, количество свалок уменьшается второй год подряд. Максимальное число нелегальных полигонов было зафиксировано в 2021 году — тогда их было около 15,5 тысячи. Перелом тренда случился в 2022 году, когда начали ускоренно ликвидировать незаконные мусорные объекты. Тенденция продолжилась и в 2023-м, когда на 14 тысяч найденных новых свалок пришлось 16,2 тысячи устраненных.

Хуже всего дела со скоплениями отходов обстоят в Астраханской области. По итогам 2023 года в регионе зафиксировано 977 объектов стихийного размещения отходов — за год число таких свалок увеличилось в 1,5 раза. Среди лидеров по числу свалок также оказались Бурятия (853 свалки), Оренбургская область (793), Башкирия (418), Краснодарский край (381), Новосибирская (306) и Томская (304) области.

«Безусловно, количество нелегальных свалок является значимым показателем, напрямую влияющим на комфортность среды и качество жизни в регионе. Однако важна и эффективность ведущейся в каждом субъекте работы по устранению последствий неэкологичного поведения», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Наибольшие успехи в борьбе с нелегальными полигонами сделала Челябинская область — там за год устранили 78 процентов всех незаконных мусорных объектов. Хорошие результаты были также у Башкирии и Красноярского края — там за год ликвидирована примерно каждая вторая незаконная свалка. Примерно каждая третья свалка была устранена в Томской области, Республике Коми и Камчатском крае, рассказали аналитики.

Ранее ученые рассказали, что с 2000 по 2020 годы выбросы метана на планете выросли на 12 процентов. Главной причиной увеличения эмиссии стала деятельность человека.