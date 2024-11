Умер композитор Шарль Дюмон

Певец и композитор Шарль Дюмон, написавший песни "Non, je ne regrette rien" Эдит Пиаф и "I've Been Here" Барбары Стрейзанд, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его близких.

По их данным, он умер в своем доме в результате продолжительной болезни.

Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор на юго-западе Франции. В начале своей карьеры писал песни для французских и испанских исполнителей, а в 1960 году его песни "Non, je ne regrette rien" и "Mon Dieu" исполнила Эдит Пиаф. С того момента и до смерти певицы в 1963 году Дюмон написал для нее еще 41 песню, часть из которых исполнил вместе с ней.

Впоследствии он работал с Барбарой Стрейзанд, а с 1970-х занимался сольной карьерой, в рамках которой написал и исполнил получившие награды во Франции песни "Une chanson" и "Les amours impossibles".