Умер народный артист России Николай Глазков

17 ноября ушел из жизни Николай Глазков, советский российский певец (тенор), актер и педагог, народный артист РФ.

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Глазков родился 16 февраля 1949 года. Был ведущим мастером сцены Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки. Звания народного был удостоен в 2008 году.

Николай Глазков в 1976 году окончил вокальное отделение Челябинского музыкального училища. В 1976-1980 годах был солистом ансамбля "Уральская скоморошина".

В 1980-м окончил факультет организации культуры и досуга Челябинского института культуры, в 1983 году - ГИТИС, по специальности "актер музыкального театра". В 1983-1985 годах работал в московском Камерном театре оперы имени Покровского, стажировался в ГАБТе. С 1985 года - солист Челябинского государственного театра оперы и балета.

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Среди сценических ролей: ведущая в "Фаусте", "Севильский цирюльник" Россини - граф Альмавива, "Евгений Онегин" Чайковского - Ленский, "Риголетто" и "Травиата" Верди, "Снегурочка" - Берендей, "Сказка о царе Салтане" - Гвидон.

Также в репертуаре Глазкова были старинные романсы и песни современных отечественных и зарубежных композиторов, партии рок-опер.

Глазков выступал в Санкт-Петербургском академическом театре оперы и балета имени Мусоргского, Бакинском театре оперы и балета. Гастролировал за рубежом.

Некролог народного артиста опубликован на сайте его театра.