Умер Александр Панкратов

Заслуженный деятель искусств России, режиссер игрового кино, кинооператор Александр Панкратов умер в пятницу в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

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"На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова", - говорится в сообщении.

В союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Панкратова. Там уточнили, что прощание и захоронение пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище.

Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. В 1986 году закончил операторский факультет ВГИКа, а после работал по специальности на телевидении с 1986 по 1974 год. Был оператором таких документальных телефильмов, как "Удивительный мальчик", "С песней по жизни", "Нервы-нервы", анимационного фильма "Голубой щенок".

В 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Является режиссером таких полнометражных игровых фильмов, как "Портрет жены художника", "Счастливая, Женька!", "Проделки в старинном духе", "Прощай, шпана замоскворецкая", "Завтра", "Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)" и "Путешествие автостопом".

Помимо этого, в 2006 году он выпустил книгу прозы "Звездное небо над Потылихой".