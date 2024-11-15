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Россиянин выиграл в лотерею три миллиона рублей

Житель Курганской области Денис Клещев выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Житель Курганской области выиграл в лотерею три миллиона рублей
© РИА Новости

В общей сложности россиянин получил три миллиона рублей. Отмечается, что счастливчик работает электромонтером.

Полученные деньги мужчина планирует потратить на погашение ипотеки, взятой для приобретения квартиры дочери.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года несколько жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею. В общей сложности их насчитывается пять человек. Победители купили лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в местных почтовых отделениях.

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