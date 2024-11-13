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Мигрантов будут проверять перед регистрацией брака

Работникам ЗАГСов предлагают проверять факт нахождения иностранце или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц в случае подачи ими заявления на регистрацию брака. Соответствующий проект приказа Минюста опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мигрантов будут проверять перед регистрацией брака
© РИА Новости

Согласно документу, работники ЗАГСа будут проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц при регистрации брака. Проверку будут проводить при приеме заявления о заключении брака и в день регистрации.

Нахождение заявителя в реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по регистрации брака.

Предполагается, что положения проекта приказа вступят в силу с 5 февраля следующего года вместе с законом, спутником которого является.

Как писала «Парламентская газета», министерство внутренних дел разработало порядок уведомления иностранцами в режиме высылки о своем местонахождении, дате и месте выезда из России или препятствующих этому обстоятельствах. Если они не смогут лично прийти в отдел МВД, то должны будут направить фото места, где сейчас находятся, с геометкой.

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