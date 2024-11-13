Мигрантов будут проверять перед регистрацией брака

Работникам ЗАГСов предлагают проверять факт нахождения иностранце или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц в случае подачи ими заявления на регистрацию брака. Соответствующий проект приказа Минюста опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, работники ЗАГСа будут проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц при регистрации брака. Проверку будут проводить при приеме заявления о заключении брака и в день регистрации.

Нахождение заявителя в реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по регистрации брака.

Предполагается, что положения проекта приказа вступят в силу с 5 февраля следующего года вместе с законом, спутником которого является.

Как писала «Парламентская газета», министерство внутренних дел разработало порядок уведомления иностранцами в режиме высылки о своем местонахождении, дате и месте выезда из России или препятствующих этому обстоятельствах. Если они не смогут лично прийти в отдел МВД, то должны будут направить фото места, где сейчас находятся, с геометкой.