Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин

Владимир Зюкин, который руководил последним съездом ВЛКСМ, умер в возрасте 70 лет после продолжительной болезни, сообщили его друзья.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash, друзья Зюкина рассказали, что он долго и тяжело болел и поэтому уже давно не появлялся на публике.

Зюкин известен как последний первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). 28 сентября 1991 года он провел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором было принято решение о роспуске этой молодежной организации, а также всесоюзной пионерской организации.

Ранее сообщалось, что в возрасте 94 лет умер председатель Совета министров СССР и экс-сенатор Николай Рыжков.