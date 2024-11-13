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В Чечне уволили директоров 11 школ

В Чечне директора 11 школ уволены по итогам внеплановой аттестации. Об этом в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

В Чечне уволили директоров 11 школ
© РИА Новости

Он пояснил, что причиной такого шага стал «ряд выявленных недочетов». Также проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования. Политик поручил обратить особое внимание на назначение руководителей школ и отделов образования

Кроме того, Кадыров призвал усилить контроль за прогуливающими уроки детьми. Он подчеркнул, что необходимо уведомлять родителей о пропусках, чтобы они могли принять необходимые меры.

Ранее экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства России Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина, убрав ее упоминание из учебников. По мнению чеченского политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.

Общество
Чарльз Дарвин
Муслим Хучиев
Рамзан Кадыров
Правительство РФ
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