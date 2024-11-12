Умер артист Георгий Асатиани

Заслуженный артист РСФСР, артист Алтайского государственного театра для детей и молодежи Георгий Асатиани, сыгравший за свою жизнь более сотни ролей, умер в Барнауле на 83-м году жизни.

© mta-barnaul.ru

Прощание с ним состоится 14 ноября в Алтайском похоронном доме, сообщили в театре.

"На 83-м году жизни ушел <…> артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет. <…> В его репертуарном листе было более ста ролей, он запомнился не одному поколению зрителей", - говорится в сообщении театра, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Прощание с Асатиани состоится 14 ноября с 13:00 (09:00 мск) до 15:00 (11:00 мск) в Алтайском похоронном доме.

В 48 лет умер актер Андрей Стоянов

Георгий Асатиани родился в Саратове, в 12 лет принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета им. Н. Чернышевского "Кармен" и "Пиковая дама". Он поступил в Театральное училище им. И. Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол.

В Барнаул Асатиани приехал в 1968 году в составе группы 22 выпускников во главе с режиссером Владимиром Черниным, затем он стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В 1974 году его отметили премией Ленинского комсомола Алтая, в 1986 году присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.