В Хакасии спасли забравшегося на электроопору рысенка

В Республике Хакасия спасли рысенка, который забрался на электроопору в окрестностях Черногорска, спасаясь от собак, сообщили в пресс-службе Минприроды республики. К счастью для хищницы, столб был отключен от питания.

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Ведомство также опубликовало видео спасательной операции.

«Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Минприроды, рысь человека не боялась, вероятно она жила дома у кого-то из местных - рядом расположен частный сектор. Уточняется, что спасением большой кошки занимался сотрудник Охотнадзора Хакасии, ее сняли быстро и безопасно, сейчас же хищница находится на карантине в Центре живой природы.

Министерство напоминает, что рысь внесена в перечень видов животных, нуждающихся в особом контроле за состоянием их численности. К тому же это животное, которое запрещено к содержанию дома, - подобное нарушение предполагает административную ответственность.