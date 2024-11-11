Скончался народный артист России Игорь Попков

В возрасте 88 лет 10 ноября ушел из жизни советский и российский музыкант Игорь Попков, скрипач, основатель и художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко", писатель.

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Об уходе народного артиста РФ сообщили в Ярославском художественном музее.

Игорь Попков родился в 1936-м. Камерный ансамбль при Ярославской областной филармонии артист создал в 1968 году: его коллектив исполняет музыку эпохи барокко Франции, Италии, Германии и Чехии.

"Потеря невосполнима. Имя и искусство Игоря Васильевича Попкова мы с благодарностью сохраним в истории Ярославского художественного музея", - говорится в только что размещенном учреждением некрологе.

Причина смерти маэстро не названа.