В Петербург придет аномальная погода

Погода еще побалует петербуржцев относительно теплыми днями. Столбик термометра с нынешнего минуса перейдет на ноль и поднимется до восьми градусов тепла. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Обычно в такое время погода совсем не радует. Но в этом году, благодаря влиянию Атлантики, петербуржцы могут рассчитывать на продолжение тепла. Западные воздушные потоки снова принесут теплый воздух. Тепловой скачок ожидается уже на этой неделе.

Сначала воздух прогреется до плюс четырех градусов, затем до плюс шести градусов. А в субботу есть все шансы, что термометр поднимется до плюс восьми градусов.

Осадков много не ожидается, если и пройдут, то местами. Небольшой дождь ожидается 14 ноября. Что касается Ленинградской области, то там возможен и мокрый снег.