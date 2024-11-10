Собчак прокомментировала смерть пресс-секретаря певца Shaman

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала смерть Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman).

Ранее в СМИ появились публикации о том, что 40-летний мужчина почувствовал себя плохо, стал задыхаться. Жена вызвала ему скорую, но медики не смогли его спасти.

«Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин», — отметила Собчак.

До сотрудничества с Shaman Антон работал на радио «Европа плюс» и «Русском радио», делал медиапроекты для различных российских телеканалов и был пресс-секретарем Филиппа Киркорова.