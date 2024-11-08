Легендарный строитель БАМа попал в реанимацию

Знаменитый на всю страну строитель Байкало-Амурской магистрали Иван Николаевич Варшавский был доставлен в реанимацию Тындинской городской больницы с инсультом.

Состояние 86-летнего Героя Социалистического труда врачи оценили как тяжелое и поместили его в отделение реанимации.

"Врачам удалось стабилизировать состояние здоровья Ивана Николаевича, было принято решение отправить его на лечение в Амурскую областную больницу вертолетом санитарной авиации", - сказал "РГ" Сергей Гуляев, мэр Тынды.

Иван Николаевич Варшавский родился в апреле 1938 года на Украине. На строительство БАМа приехал одним из первых, в 1974 году.

Работал бригадиром монтеров пути треста "Бамстроймеханизация". Бригада Ивана Варшавского вместе с бригадой Александра Бондаря 29 сентября 1984 года соединила "золотым звеном" рельсы БАМА на разъезде Балбухта.

За что два бригадира были удостоены высших трудовых званий СССР - Героев Социалистического труда.

Все годы после строительства БАМА Иван Николаевич живет в городе Тында, почетным гражданином которого он является.

Он автор поэтического сборника о БАМе, обожает зимнюю рыбалку, а о его фирменных голубцах на Дальнем Востоке ходят легенды.