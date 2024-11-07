Киселев заявил о послании Путина для всего мира

Киселёв: Путин формулирует месседж для всего мира
Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Об этом он сказал на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Путин формулирует месседж для всего мира», — цитирует его РИА Новости.
Киселёв отметил, что если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию и происходящие в мире процессы.
Ранее Путин назвал особенно важной задачей защиту подлинной свободы слова в мире.