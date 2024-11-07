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Киселёв: Путин формулирует месседж для всего мира

Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Киселев заявил о послании Путина для всего мира
© РИА Новости

Об этом он сказал на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

«Путин формулирует месседж для всего мира», — цитирует его РИА Новости.

Киселёв отметил, что если мы понимаем Путина, то мы понимаем Россию и происходящие в мире процессы.

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Ранее Путин назвал особенно важной задачей защиту подлинной свободы слова в мире.

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