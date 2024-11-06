Собчак назвала риски для России от победы Трампа
Россиянам не следует радоваться победе на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заметила в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
Напомним, что в США завершились выборы президента. Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Его соперница, кандидат от Демпартии Камала Харрис, набрала 226 голосов.
«Я, кстати, не понимаю. почему все в России так радуются победе Трампа. Трамп непрост, и его «закончу [конфликт] за неделю» — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине», — разъяснила Собчак.
По ее мнению, Москва с высокой долей вероятности откажется выполнить ультиматум, что может привести к негативным последствиям.