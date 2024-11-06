Собчак назвала риски для России от победы Трампа

Россиянам не следует радоваться победе на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заметила в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, что в США завершились выборы президента. Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Его соперница, кандидат от Демпартии Камала Харрис, набрала 226 голосов.

Познер объяснил победу Трампа

«Я, кстати, не понимаю. почему все в России так радуются победе Трампа. Трамп непрост, и его «закончу [конфликт] за неделю» — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине», — разъяснила Собчак.

По ее мнению, Москва с высокой долей вероятности откажется выполнить ультиматум, что может привести к негативным последствиям.