Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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Снимавшейся в сериале «Улицы разбитых фонарей» Киракосян было 83 года.

Актриса служила в разные годы в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре, Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета и театре имени Андрея Миронова.

Кроме «Улиц разбитых фонарей», она снималась в сериалах «Тайны следствия», «Гончие», «Тамбовская волчица». В начале 2024 года Киракосян похоронила супруга — народного артиста Эрнста Романова.

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